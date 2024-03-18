Путин в Пензенской области набирает 89,95% голосов Политика

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Действующий президент России Владимир Путин уверенно лидирует на выборах главы государства в Пензенской области, набирая 89,95%. Это следует из данных Центризбиркома.

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Согласно последним сведениям, в регионе подсчитано уже около 780 тыс. избирательных бюллетеней, действительными признано 770 тыс. 775.

За Владимира Путина в Пензенской области свои голоса отдали 701 тыс. 309 человек.

На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов, у него 4,03% (31 тыс. 454 голоса).

Владислав Даванков от партии «Новые люди» набирает 2,58% (20 тыс. 104 голоса).

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий получает 2,30% (17 тыс. 908 голосов).

Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России по данным на 18.00 воскресенья, 17 марта, составила почти 80%, проголосовали 796 тыс. 393 человека.

В регионе было открыто 972 постоянных и 6 временных избирательных участков.