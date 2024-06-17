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Выборы в пензенскую гордуму пройдут 8 сентября

14:26 | 17.06.2024 | Политика

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Пенза, 17 июня 2024. PenzaNews. Выборы в Пензенскую городскую думу восьмого созыва пройдут в воскресенье, 8 сентября. Соответствующее решение принято в ходе 61-й внеочередной сессии представительного органа муниципального образования в понедельник, 17 июня.

Выборы в пензенскую гордуму пройдут 8 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На рассмотрение внеочередной сессии [...] был вынесен один вопрос — о назначении даты выборов. В сентябре 2024 года истекает срок полномочий депутатов представительного органа муниципалитета седьмого созыва. Выборы народных избранников в новый — восьмой — созыв назначены на 8 сентября. За это присутствующие на сессии проголосовали единогласно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте гордумы.

В нем напоминается, что Пензенская городская дума состоит из 35 депутатов: 25 избираются по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам.

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