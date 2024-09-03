Алексей Костин доложил Олегу Мельниченко о модернизации общественных пространств в Заречном Политика

Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Исполняющий полномочия главы Заречного Алексей Костин доложил губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко о модернизации общественных пространств на территории ЗАТО в ходе рабочей встречи, состоявшейся в правительстве региона.

Фото: T.me/omelnichenko

«Не преувеличу, если скажу, что Заречный в масштабах страны — очень благоустроенный и удобный для жизни город. И он идет верным курсом в своем развитии. Уверен, горожане это замечают. О работе по созданию комфортной городской среды и модернизации общественных пространств доложил мне сегодня исполняющий полномочия главы города Алексей Владимирович Костин», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 3 сентября.

Он положительно оценил тот факт, что в Заречном возобновлено строительство многоквартирных домов.

«Реализация жилищных проектов началась на улице Озерской и на проспекте Мира», — уточнил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что параллельно в городе ведется благоустройство территорий.

«После создания сквера «Юбилейный» и реновации центрального парка «Заречье» обновления ждет сквер имени Демакова. Благодаря производственному объединению «Старт» специально для молодежи открывается скейт-парк, строительные работы уже заканчиваются», — констатировал губернатор.

Он также обратил внимание на то, что в Заречном организована работа по привлечению молодых кадров на предприятия.

«Рабочие места планируем увеличивать и дальше за счет инвестиций в объекты территории опережающего развития. Перспективы у города хорошие. Главное для городского руководства — сохранять динамику развития. Рассчитываю, жители в этом поддержат!» — резюмировал Олег Мельниченко.