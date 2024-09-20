Петров, Зиновьев и Васильев избраны заместителями председателя пензенской гордумы на непостоянной основе
Печать
Пенза, 20 сентября 2024. PenzaNews. Алексей Петров («Единая Россия»), Юрий Зиновьев («Единая Россия») и Александр Васильев (ЛДПР) избраны заместителями председателя Пензенской городской думы восьмого созыва на непостоянной основе в ходе первой организационной сессии в пятницу, 20 сентября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Их кандидатуры внес председатель гордумы Денис Соболев.
Представляя Алексея Петрова, Денис Соболев оговорился, назвав его руководителем фракции КПРФ, а не «Единая Россия», чем вызвал смех в зале, но сразу же поправился.
Читайте также
Руководителем фракции «Единая Россия» в пензенской гордуме избран Алексей Петров
«Вношу на суд депутатов следующие предложения по кандидатам на должности заместителей председателя Пензенской городской думы на непостоянной основе: кандидатуру Петрова Алексея Анатольевича, руководителя фракции КПРФ, тьфу, господи, руководителя фракции «Единая Россия» в Пензенской городской думе, кандидатуру Зиновьева Юрия Александровича и кандидатуру Васильева Александра Александровича», — сказал он.
Присутствующие на сессии депутаты в ходе тайного голосования поддержали предложенные кандидатуры.