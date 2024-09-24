Александр Карагодин назначен и.о. главы Бессоновского района Политика

Пенза, 24 сентября 2024. PenzaNews. Александр Карагодин назначен исполняющим обязанности главы Бессоновского района Пензенской области. Соответствующая информация размещена на сайте районной администрации.

Фото: Bessonovka.pnzreg.ru

До назначения Александр Карагодин являлся первым заместителем главы администрации Бессоновского района. Данный пост он занимал с 2013 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 сентября стало известно, что в отношении главы Бессоновского района Александра Воронкова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что Александр Воронков будет уволен.

По информации УФСБ России по Пензенской области, глава Бессоновского района незаконно организовал передачу в собственность 8 земельных участков подконтрольному лицу с целью их дальнейшего переоформления в свою пользу.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СКР, в результате совершения противоправных действий бюджету муниципального образования причинен имущественный ущерб на сумму более 1,6 млн. рублей.