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Александр Карагодин назначен и.о. главы Бессоновского района

18:05 | 24.09.2024 | Политика

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Пенза, 24 сентября 2024. PenzaNews. Александр Карагодин назначен исполняющим обязанности главы Бессоновского района Пензенской области. Соответствующая информация размещена на сайте районной администрации.

Александр Карагодин назначен и.о. главы Бессоновского района

Фото: Bessonovka.pnzreg.ru

До назначения Александр Карагодин являлся первым заместителем главы администрации Бессоновского района. Данный пост он занимал с 2013 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 сентября стало известно, что в отношении главы Бессоновского района Александра Воронкова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что Александр Воронков будет уволен.

По информации УФСБ России по Пензенской области, глава Бессоновского района незаконно организовал передачу в собственность 8 земельных участков подконтрольному лицу с целью их дальнейшего переоформления в свою пользу.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СКР, в результате совершения противоправных действий бюджету муниципального образования причинен имущественный ущерб на сумму более 1,6 млн. рублей.

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