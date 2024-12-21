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Олег Мельниченко прокомментировал итоги заседания Госсовета по вопросам поддержки семей

09:07 | 21.12.2024 | Политика

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Пенза, 21 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги заседания Госсовета по вопросам поддержки семей, которое прошло в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

Олег Мельниченко прокомментировал итоги заседания Госсовета по вопросам поддержки семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Интересы семьи должны стать ориентиром для всех национальных проектов, которые будут реализовываться в следующем году. Такую задачу поставил нам президент. [...] Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что нужно продолжать работу по укреплению статуса семьи, уделяя особое внимание семьям многодетным», — написал глава региона в своем Telegram-канале поздно вечером в минувшую пятницу, 20 декабря.

Он отметил, что в Пензенской области действуют меры поддержки, ряд которых введен в 2024 году по поручению главы государства.

«Ежегодная выплата в размере 5 тыс. рублей, чтобы помочь многодетным родителям собрать детей в школу. Компенсация 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также платы за проезд детей в общественном транспорте городского и пригородного сообщения. Дошкольники из многодетных семей бесплатно получают лекарства по рецептам, школьники и студенты профессиональных учебных заведений — горячее питание», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко напомнил, что Пензенская область является одним из трех регионов, где реализуется пилотный проект по стимулированию рождаемости.

«Создание комфортной для жизни среды идет в Земетчинском и Сердобском районах области. Вице-премьер российского правительства Татьяна Алексеевна Голикова назвала эту работу эффективной, особо отметив комплексный подход к решению вопроса. Первые результаты есть — снижение рождаемости в Земетчинском и Сердобском районах остановлено. Почти на 15% выросло число женщин, вставших на учет по беременности в женской консультации. Процент отказов от абортов увеличился с 17 до 40», — написал глава региона.

«Мы создаем новые рабочие места, строим жилье, благоустраиваем города и поселки. Будем работать дальше, чтобы Пензенская область стала для молодежи регионом, где хочется жить и растить детей», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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