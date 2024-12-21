Олег Мельниченко прокомментировал итоги заседания Госсовета по вопросам поддержки семей Политика

Пенза, 21 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги заседания Госсовета по вопросам поддержки семей, которое прошло в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

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«Интересы семьи должны стать ориентиром для всех национальных проектов, которые будут реализовываться в следующем году. Такую задачу поставил нам президент. [...] Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что нужно продолжать работу по укреплению статуса семьи, уделяя особое внимание семьям многодетным», — написал глава региона в своем Telegram-канале поздно вечером в минувшую пятницу, 20 декабря.

Он отметил, что в Пензенской области действуют меры поддержки, ряд которых введен в 2024 году по поручению главы государства.

«Ежегодная выплата в размере 5 тыс. рублей, чтобы помочь многодетным родителям собрать детей в школу. Компенсация 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также платы за проезд детей в общественном транспорте городского и пригородного сообщения. Дошкольники из многодетных семей бесплатно получают лекарства по рецептам, школьники и студенты профессиональных учебных заведений — горячее питание», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко напомнил, что Пензенская область является одним из трех регионов, где реализуется пилотный проект по стимулированию рождаемости.

«Создание комфортной для жизни среды идет в Земетчинском и Сердобском районах области. Вице-премьер российского правительства Татьяна Алексеевна Голикова назвала эту работу эффективной, особо отметив комплексный подход к решению вопроса. Первые результаты есть — снижение рождаемости в Земетчинском и Сердобском районах остановлено. Почти на 15% выросло число женщин, вставших на учет по беременности в женской консультации. Процент отказов от абортов увеличился с 17 до 40», — написал глава региона.

«Мы создаем новые рабочие места, строим жилье, благоустраиваем города и поселки. Будем работать дальше, чтобы Пензенская область стала для молодежи регионом, где хочется жить и растить детей», — подчеркнул Олег Мельниченко.