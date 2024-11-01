Правительство РФ продлило пилотный проект по стимулированию рождаемости до конца 2025 года Общество

Пенза, 1 ноября 2024. PenzaNews. Пилотный проект по стимулированию рождаемости, реализуемый в Пензенской, Новгородской и Тамбовской областях, продлен до конца 2025 года. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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«В пункте 1 слова «31 декабря 2024 года» заменить словами «31 декабря 2025 года», — говорится в документе.

Кроме того, поручено при участии уполномоченных органов провести до 31 марта 2025 года оценку влияния достигнутых результатов реализации мероприятий пилотного проекта за 2024 год на стимулирование рождаемости в пилотных регионах.

Итоги оценки должны быть направлены в правительство России до 30 апреля 2025 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости, стартовал в трех регионах — Пензенской, Новгородской и Тамбовской областях — 1 сентября 2023 года. Изначально он был рассчитан до конца 2024 года.

Основные мероприятия в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости в Пензенской области реализуются в Сердобском и Земетчинском районах.

Одна из составляющих проекта — создание эффективно работающей системы медицинской помощи женщинам, особенно желающим иметь ребенка. Это углубленная диспансеризация, повышение комфортности в лечебных учреждениях, создание женской консультации.