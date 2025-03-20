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Туктаров написал заявление о сложении полномочий депутата после скандала вокруг присвоения ветерану Городнову звания почетного гражданина Пензы

18:39 | 20.03.2025 | Политика

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Пенза, 20 марта 2025. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы от Партии пенсионеров Жиганша Туктаров, который на заседании комиссии по местному самоуправлению при обсуждении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы» участнику Великой Отечественной войны Виктору Городнову выразил мнение, что имеющихся у ветерана заслуг недостаточно для принятия такого решения, написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщил председатель гордумы Денис Соболев.

Туктаров написал заявление о сложении полномочий депутата после скандала вокруг присвоения ветерану Городнову звания почетного гражданина Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня в своих соцсетях я обратился к депутату Пензенской городской думы Жиганше Туктарову с призывом принять единственно правильное решение и сложить депутатские полномочия на фоне скандала с его выступлением на комиссии гордумы. Отрадно, что он меня услышал и принес публичные извинения ветерану Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову, а также написал заявление о прекращении своих полномочий как депутата Пензенской городской думы», — написал Денис Соболев в своем Telegram-канале.

«28 марта на очередной сессии городской думы данное заявление будет рассмотрено и, уверен, удовлетворено», — добавил он.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя ситуацию, выразил уверенность, что «самым правильным для Туктарова будет хорошо подумать и принести извинения Виктору Семеновичу, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия».


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