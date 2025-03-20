Туктаров написал заявление о сложении полномочий депутата после скандала вокруг присвоения ветерану Городнову звания почетного гражданина Пензы Политика

Пенза, 20 марта 2025. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы от Партии пенсионеров Жиганша Туктаров, который на заседании комиссии по местному самоуправлению при обсуждении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы» участнику Великой Отечественной войны Виктору Городнову выразил мнение, что имеющихся у ветерана заслуг недостаточно для принятия такого решения, написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщил председатель гордумы Денис Соболев.

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«Сегодня в своих соцсетях я обратился к депутату Пензенской городской думы Жиганше Туктарову с призывом принять единственно правильное решение и сложить депутатские полномочия на фоне скандала с его выступлением на комиссии гордумы. Отрадно, что он меня услышал и принес публичные извинения ветерану Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову, а также написал заявление о прекращении своих полномочий как депутата Пензенской городской думы», — написал Денис Соболев в своем Telegram-канале.

«28 марта на очередной сессии городской думы данное заявление будет рассмотрено и, уверен, удовлетворено», — добавил он.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя ситуацию, выразил уверенность, что «самым правильным для Туктарова будет хорошо подумать и принести извинения Виктору Семеновичу, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия».