Жиганша Туктаров исключен из Партии пенсионеров Политика

Пенза, 20 марта 2025. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров после скандала вокруг присвоения ветерану Великой Отечественной войны Виктору Городнову звания «Почетный гражданин города Пензы» исключен из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Соответствующее решение принято на внеочередном собрании правления реготделения партии в четверг, 20 марта.

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«20 марта 2025 года состоялось внеочередное собрание правления регионального отделения Партии пенсионеров в Пензенской области. Единогласно было принято решение о прекращении членства в партии Туктарова Жиганши Зейнятулловича на основании ст. 9 ч. 3 устава партии «за действие (бездействие), наносящее вред политическим интересам партии», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе Партии пенсионеров в Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

В нем отмечается, что «слова, высказанные Жиганшой, это не позиция партии».

«Позиция Партии пенсионеров — это забота о старшем поколении, которые своим трудом подняли и защитили нашу страну», — подчеркивается в тексте.

«Наша партия сожалеет, что Жиганша Туктаров избрался в городскую думу под нашими знаменами», — добавляется в сообщении.

Ранее Жиганша Туктаров, который на заседании комиссии по местному самоуправлению при обсуждении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы» участнику Великой Отечественной войны Виктору Городнову выразил мнение, что имеющихся у ветерана заслуг недостаточно для принятия такого решения, публично извинился перед ним.

Кроме того, Жиганша Туктаров написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.