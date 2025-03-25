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Олег Мельниченко и Фарид Мухаметшин обсудили расширение сотрудничества между Пензенской областью и Татарстаном

09:20 | 25.03.2025 | Политика

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Пенза, 25 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин обсудили расширение двустороннего сотрудничества, в том числе развитие межпарламентских связей.

Олег Мельниченко и Фарид Мухаметшин обсудили расширение сотрудничества между Пензенской областью и Татарстаном

Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Встреча состоялась в парламенте республики в понедельник, 24 марта.

«Для меня всегда большая радость приезжать в Казань, в город, который с каждым разом становится все краше и меняется в лучшую сторону», — отметил Олег Мельниченко.

Он выразил признательность руководству республики, а также Казанскому федеральному университету за активное сотрудничество в передаче Пензенской области копий исторических документов.

«В Казанском федеральном университете хранятся исторические документы о нашей области. Как мы знаем, Пензенское воеводство входило в состав Казанской губернии и здесь сохранилось достаточно большое количество документов об истории Пензы, а именно с момента ее становления. Казанский университет пошел нам навстречу, снял копии исторических документов и передал нам. Я очень признателен вам за это, потому что мы обрели целый ряд важнейших документов по истории нашего города, которые хранились у вас в Казани», — сказал губернатор.

В ходе встречи Олег Мельниченко передал Фариду Мухаметшину книги об истории Пензенского края, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.


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