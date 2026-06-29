Анна Кузнецова пойдет на выборы в Госдуму от Саратовской области Политика

Москва, 29 июня 2026. PenzaNews. Уроженка Пензы, заместитель председателя Государственной думы РФ восьмого созыва вошла в состав региональной группы №22 (Саратовская область) федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах в нижнюю палату российского парламента девятого созыва.

Фото: Er.ru

Всего в состав этой группы включены четыре человека.

Их имена секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев зачитал в ходе первого этапа XXIII съезда партии, состоявшегося в Москве в минувшее воскресенье, 28 июня.

«Региональная группа №22: Володин Вячеслав Викторович, Кузнецова Анна Юрьевна, Хор Глеб Яковлевич, Гладков Сергей Михайлович», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», сформировано 57 региональных групп федерального списка кандидатов от партии. В их состав вошли 55 действующих глав субъектов РФ, в их числе — губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В общефедеральную часть списка включены пять человек: глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

Выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва назначены на 20 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября.