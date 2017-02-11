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В Пензе пройдет благотворительный концерт в поддержку Спасского собора

09:15 | 11.02.2017 | Религия

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Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил провести благотворительный концерт, средства от которого будут направлены на продолжение строительства Спасского кафедрального собора.

В Пензе пройдет благотворительный концерт в поддержку Спасского собора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В самом центре города на наших глазах восстанавливается одна из главных святынь Пензенской области, и мы стремимся оказать строительству посильную помощь. По опыту прошлого года необходимо провести благотворительный концерт», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 11 февраля.

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Мэр поручил представителям управления культуры Пензы подготовить программу мероприятия, пригласив к участию в нем новые творческие коллективы города.

Предварительно намечено, что концерт состоится в конце февраля.

«В это богоугодное дело каждый может внести свою посильную лепту», — отметил Виктор Кувайцев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, участники совещания рассмотрели возможность привлечения к возрождению собора представителей крупных торговых сетей области.
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