В Пензе пройдет благотворительный концерт в поддержку Спасского собора Религия

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил провести благотворительный концерт, средства от которого будут направлены на продолжение строительства Спасского кафедрального собора.

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«В самом центре города на наших глазах восстанавливается одна из главных святынь Пензенской области, и мы стремимся оказать строительству посильную помощь. По опыту прошлого года необходимо провести благотворительный концерт», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 11 февраля.

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Мэр поручил представителям управления культуры Пензы подготовить программу мероприятия, пригласив к участию в нем новые творческие коллективы города.

Предварительно намечено, что концерт состоится в конце февраля.

«В это богоугодное дело каждый может внести свою посильную лепту», — отметил Виктор Кувайцев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, участники совещания рассмотрели возможность привлечения к возрождению собора представителей крупных торговых сетей области.