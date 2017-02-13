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В Спасском районе суд назначил штраф за хранение экстремистской литературы в мечети

17:36 | 13.02.2017 | Религия

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Спасский районный суд Пензенской области вынес постановление о назначении штрафа в размере 2 тыс. рублей председателю мусульманской религиозной организации, который признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов».

В Спасском районе суд назначил штраф за хранение экстремистской литературы в мечети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина хранил книгу, включенную в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, в библиотеке мечети в целях массового распространения путем свободного доступа», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Спасского районного суда.

По его словам, председатель мусульманской организации свою вину признал в полном объеме.

«Он пояснил, что данную книгу получил на съезде «Единого духовного управления мусульман Пензенской области» и хранил в библиотеке в здании мечети. О том, что она признана экстремистским материалом, мужчина не знал. Имеющиеся книги со списком экстремистских материалов он не сверял», — добавил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что постановление вступило в законную силу.
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