Полиция проводит проверку по факту нападения на имама в Пензенской области Религия

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на имама Исляма Давыдова в Кузнецком районе Пензенской области.

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«24 апреля 2017 года в 22.00 в ОМВД России по Кузнецкому району поступило сообщение о том, что в селе Бестянка трое неизвестных мужчин избили гражданина 1977 года рождения. Нападавшие находились в темных одеждах. Пострадавший их примет не запомнил. С места происшествия злоумышленники скрылись на автомашине», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области, комментируя информацию, изложенную в обращении представителей мусульманской общественности в адрес председателя ЦДУМ России, верховного муфтия Талгата Таджуддина.

В ведомстве пояснили, что мужчина, на которого напали злоумышленники, был доставлен в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», представители мусульманской общественности Пензенской области после нападения на имама попросили верховного муфтия защитить их от религиозных экстремистов.

В обращении, текст которого опубликован на сайте Центрального духовного управления мусульман России, поясняется, что 24 апреля, когда Ислям Давыдов возвращался с ночной молитвы, на пороге дома трое злоумышленников без объяснения причин стали избивать его ногами и битой. Их остановил звук открывающейся железной калитки, после чего они побежали к поджидавшему их автомобилю без номеров.