В Пензе губернатор предложил проводить молебны на территории строящегося Спасского собора Религия

Пенза, 6 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил проводить молебны на территории строящегося Спасского кафедрального собора.

Фото: Pnzreg.ru

«Люди жертвуют свои средства на возрождение храма, они хотят посмотреть, как деньги потрачены, хотят, я уверен, помолиться здесь. Надо предоставить им такую возможность», — сказал он в ходе совещания на объекте в субботу, 6 мая.

Глава региона отметил, что для этого необходимо заниматься благоустройством на стройплощадке.

Он также нацелил всех ответственных за процесс строительства собора на выполнение большего объема мероприятий.

«Работы надо активизировать, стремиться за теплое время года сделать максимум», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.