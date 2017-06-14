Спасский собор претендует на субсидию в 150 млн. рублей по программе «Культура России» Религия

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Заявка на получение субсидии на продолжение строительства в Пензе Спасского кафедрального собора подана в рамках федеральной целевой программы «Культура России», рассчитанной на 2012–2018 годы. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного собрания региона Александр Еремкин, который также возглавляет штаб по воссозданию храма.

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«Мы не только надеемся на пожертвования. Мы участвуем в различных конкурсах, которые министерство культуры России объявляет. Мы […] заявили 150 млн. рублей для того, чтобы продолжить строительство. Наши документы приняли», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пензенской епархии в среду, 14 июня.

По словам Александра Еремкина, в настоящее время документы находятся на рассмотрении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Дай бог, чтобы Господь увидел наш пензенский регион и поспособствовал, чтобы 150 млн. рублей субсидии из федерального бюджета мы получили. Будем надеяться. Будем молиться», — резюмировал он.