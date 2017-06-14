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Спасский собор претендует на субсидию в 150 млн. рублей по программе «Культура России»

15:00 | 14.06.2017 | Религия

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Заявка на получение субсидии на продолжение строительства в Пензе Спасского кафедрального собора подана в рамках федеральной целевой программы «Культура России», рассчитанной на 2012–2018 годы. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного собрания региона Александр Еремкин, который также возглавляет штаб по воссозданию храма.

Спасский собор претендует на субсидию в 150 млн. рублей по программе «Культура России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы не только надеемся на пожертвования. Мы участвуем в различных конкурсах, которые министерство культуры России объявляет. Мы […] заявили 150 млн. рублей для того, чтобы продолжить строительство. Наши документы приняли», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пензенской епархии в среду, 14 июня.

По словам Александра Еремкина, в настоящее время документы находятся на рассмотрении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Дай бог, чтобы Господь увидел наш пензенский регион и поспособствовал, чтобы 150 млн. рублей субсидии из федерального бюджета мы получили. Будем надеяться. Будем молиться», — резюмировал он.
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