Под Пензой для участников межрегионального слета возвели походный храм Религия

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Походный храм построен под открытым небом на территории загородного оздоровительного лагеря «Звездочка» в Бессоновском районе Пензенской области, где проходит межрегиональный слет молодежи «Православная Сура».

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил в нем служение божественной литургии в воскресенье, 10 сентября. Во время нее большинство участников приступили к исповеди и причастию.

«Следует отметить, что участие в литургии является кульминацией слета и выражает единство во Христе всех его участников», — прокомментировали в пресс-службе Пензенской епархии.

После богослужения владыка обратился к молодежи с архипастырским словом, а затем состоялась беседа собравшихся с митрополитом.