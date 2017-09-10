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Под Пензой для участников межрегионального слета возвели походный храм

16:29 | 10.09.2017 | Религия

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Походный храм построен под открытым небом на территории загородного оздоровительного лагеря «Звездочка» в Бессоновском районе Пензенской области, где проходит межрегиональный слет молодежи «Православная Сура».

Под Пензой для участников межрегионального слета возвели походный храм

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил в нем служение божественной литургии в воскресенье, 10 сентября. Во время нее большинство участников приступили к исповеди и причастию.

«Следует отметить, что участие в литургии является кульминацией слета и выражает единство во Христе всех его участников», — прокомментировали в пресс-службе Пензенской епархии.

После богослужения владыка обратился к молодежи с архипастырским словом, а затем состоялась беседа собравшихся с митрополитом.
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