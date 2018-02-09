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В Пензу доставят частицы мощей Николая Угодника и Матроны Московской

09:29 | 09.02.2018 | Религия

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Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Частицы мощей Николая Угодника и Матроны Московской будут доставлены в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, расположенный на улице Рахманинова в Пензе, в предстоящую субботу, 10 февраля.

В Пензу доставят частицы мощей Николая Угодника и Матроны Московской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что это произойдет в 12.00.

Мощи пробудут в храме до 11.00 четверга, 15 февраля.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, поклониться святыням можно будет ежедневно с 8.00 до 18.30.

Николай Угодник почитается в России как покровитель сирот, моряков, путешественников и невинно осужденных.

Блаженная старица Матрона прославилась праведной жизнью и многочисленными чудесами. Тысячи людей обращаются к ней с просьбами об исцелении, решении финансовых трудностей, сохранении семьи, укреплении в вере.
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