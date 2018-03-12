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В воскресной школе в Кузнецке состоялся день православной книги

09:11 | 12.03.2018 | Религия

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Кузнецк, 12 марта 2018. PenzaNews. Три познавательных мероприятия проведено в воскресной школе при Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка в преддверии Дня православной книги, который РПЦ отмечает 14 марта.

В воскресной школе в Кузнецке состоялся день православной книги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сотрудники соборной библиотеки, члены молодежного православного клуба имени Евгения Родионова и участники театрального кружка воскресной школы подготовили разные программы для дошкольников, учащихся 1–4 классов, а также для тех, кто старше.

Детям рассказали, какими книги были в древности, как выглядели скрижали с десятью заповедями и кто создал славянскую азбуку.

Самым юным участникам мероприятия показали кукольный спектакль о красоте и о том, что она должна приносить пользу.

Для всех учащихся и их родителей была оформлена выставка детских православных книг. Библиотекарь рассказала им о нескольких известных авторах, в частности, о Борисе Ганаго, Николае Агафонове, Элинор Портер и Юлии Вознесенской.

Победители тематической викторины получили в подарок книги, сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии.
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