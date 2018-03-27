В Успенском соборе Пензы совершили панихиду по погибшим при пожаре в Кемерово Религия

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Ключарь Успенского кафедрального собора Пензы Виктор Сторожев совершил заупокойную службу по погибшим в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

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Панихида состоялась во вторник, 27 марта.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, помимо Пензы, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла они прошли и в других городах страны.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 марта произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. На данный момент официально подтверждена гибель 64 человек, среди которых много детей.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении общенационального траура 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.