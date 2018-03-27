EN
00:08:19 Среда, 28 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО 28 марта объявлено в России днем общенационального траура

В Успенском соборе Пензы совершили панихиду по погибшим при пожаре в Кемерово

15:48 | 27.03.2018 | Религия

Печать

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Ключарь Успенского кафедрального собора Пензы Виктор Сторожев совершил заупокойную службу по погибшим в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

В Успенском соборе Пензы совершили панихиду по погибшим при пожаре в Кемерово

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Панихида состоялась во вторник, 27 марта.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, помимо Пензы, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла они прошли и в других городах страны.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 марта произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. На данный момент официально подтверждена гибель 64 человек, среди которых много детей.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении общенационального траура 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Мошенница обманула людей на 80 тыс. рублей при помощи жительницы Пензенской области Пензенский социально-педагогический колледж получит грант в 5 млн. рублей
В Пензе накажут предпринимателей, разместивших детские игровые зоны на верхних этажах ТЦ В Пензе представители власти почтили память погибших при пожаре в Кемерово
В МЧС назвали торговые центры Пензы, к которым трудно проехать спецтехнике В отношении руководителя «Квадратного метра» возбуждено уголовное дело
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама