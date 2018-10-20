Пензенская епархия передала в библиотеки книги с религиозной тематикой Религия

Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. Пензенская епархия передала централизованной библиотечной системе областного центра православную литературу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, в библиотеки поступила книга протоиерея Николая Агафонова «Заступница усердная». Она включает в себя исторические повести «Утоли моя печали», «Заступница усердная» и «Красное Крещение».

Также стал доступен сборник рассказов и очерков «Негасимый свет» протоиерея Дмитрия Шишкина. Он повествует о духовных исканиях автора от детских озарений до переживаний зрелого человека.

Повесть Александра Горшкова «Грешница» вводит читателя в мир сложных человеческих отношений, где вера сплетается с безбожием. Произведение приглашает к глубоким размышлениям на темы богопознания.

Читатели также смогут ознакомиться с рассказами Олеси Николаевой из сборника «Исполнение желаний» о любви к ближнему и богу.

Кроме того, подарена литература для детей — «Папины сказки», «Я открываю храм» и «Искра божия», сообщается на портале централизованной библиотечной системы Пензы.