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В Пензенской области огонь уничтожил храм

08:00 | 11.03.2019 | Религия

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Огонь уничтожил храм Архистратига Божия Михаила в селе Кочетовка Каменского района Пензенской области.

В Пензенской области огонь уничтожил храм. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте Пензенской епархии, пожар произошел в ночь на воскресенье, 10 марта: сначала загорелась колокольня, затем — крыша, а оттуда огонь перекинулся на стены.

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Пожар пытались потушить духовенство и местные жители, но пламя распространялось очень быстро.

Во время пожара уцелели мощи блаженного Иоанна Кочетовского — пензенского святого, прославленного в 2018 году. Информация об их временном местонахождении будет известна позднее.

Предположительно, причиной стала неисправность электропроводки.

Архиерейское подворье храма Архистратига Божия Михаила объявило сбор средств на восстановление храма.

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