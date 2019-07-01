Собрание творений святителя Иннокентия Пензенского будет издано до конца года Религия

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Пензенская епархия издаст полное собрание творений выдающегося церковного историка святителя Иннокентия Пензенского до конца 2019 года.

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Первые четыре тома занимает его главная научная работа «Начертание церковной истории…». В последующие вошли богословские труды, проповеди, письма, стихи, административные документы, а также воспоминания современников о святителе и свидетельства о его почитании и прославлении.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, издание станет первым полным собранием творений святителя Иннокентия. Также оно не имеет аналогов в своем роде среди книг, посвященных российским богословам. В истории Пензы опыт подготовки полного собрания сочинений богослова также предпринимается впервые.

Начало работы над десятитомным изданием начато в феврале 2015 года к 200-летию со дня смерти святителя Иннокентия. Первая часть труда вышла в свет.