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Митрополит Серафим ознакомился с положением дел в Кузнецкой епархии

08:54 | 16.07.2019 | Религия

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Кузнецк, 16 июля 2019. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим ознакомился с положением дел в Кузнецкой епархии, управление которой ему поручено на время в связи с переводом епископа Нестора в Самарскую область.

Митрополит Серафим ознакомился с положением дел в Кузнецкой епархии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он провел расширенное заседание совета с участием благочинных и руководителей епархиальных отделов в минувший понедельник, 15 июля.

Как сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии, на мероприятии были рассмотрены актуальные вопросы, намечены планы на ближайшее время.

Владыка Серафим призвал духовенство продолжать активно трудиться, пожелав целенаправленной и плодотворной работы на благо церкви.

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Временное управление Кузнецкой епархией поручено преосвященному митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму.

14 июля после литургии в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка, проведенной вместе с двумя архиереями, епископ Нестор попрощался с паствой.

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