Митрополит Серафим ознакомился с положением дел в Кузнецкой епархии Религия

Кузнецк, 16 июля 2019. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим ознакомился с положением дел в Кузнецкой епархии, управление которой ему поручено на время в связи с переводом епископа Нестора в Самарскую область.

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Он провел расширенное заседание совета с участием благочинных и руководителей епархиальных отделов в минувший понедельник, 15 июля.

Как сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии, на мероприятии были рассмотрены актуальные вопросы, намечены планы на ближайшее время.

Владыка Серафим призвал духовенство продолжать активно трудиться, пожелав целенаправленной и плодотворной работы на благо церкви.

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