Анна Кузнецова приветствует открытие в Пензе епархиального духовно-просветительского центра Религия

Пенза, 1 сентября 2019. PenzaNews. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова приветствует открытие на малой родине епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме — в здании, в котором ранее располагался дворец культуры имени Ф.Э. Дзержинского.

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«Я рада приветствовать открытие при Богоявленском храме Пензы епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского. Я прекрасно помню, чего это стоило, как это было непросто, сколько было связано с этим различных сложностей. Но сегодня миссия этого здания определена: оно будет служить детям», — отметила она в видеообращении, адресованном участникам церемонии открытия центра и всем пензенцам.

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Детский омбудсмен выразила уверенность в том, что центр сможет внести значимый вклад в развитие воспитания, дополнительного образования и детей, а также пропаганду семейных ценностей среди молодежи.

«Задачи по воспитанию, гармоничному развитию личности, увеличению охвата детей дополнительным образованием включены сегодня в национальные проекты, а необходимость обучения детей семейным ценностям является частью плана Десятилетия детства, поэтому, дорогие друзья, сегодня вы делаете по настоящему большое правильное дело. Я рада, что оно делается на пензенской земле. [...] Мне очень хочется, чтобы это большое дело принесло пользу конкретному маленькому ребенку. Желаю успешной работы, новых решений на благо наших детей и сил на их реализацию!» — сказала Анна Кузнецова.