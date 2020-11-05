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Клирик Успенского собора Пензы Владимир Красненков умер на 69-м году жизни

08:29 | 05.11.2020 | Религия

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Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Клирик Успенского кафедрального собора Пензы протодиакон Владимир Красненков скончался на 69-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензенской епархии.

Клирик Успенского собора Пензы Владимир Красненков умер на 69-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что покойный отдал служению церкви 46 лет.

«По продолжительности служения в священном сане отец Владимир являлся старейшим клириком Пензенской епархии», — подчеркивается в тексте.

В нем добавляется, что дата отпевания будет объявлена позднее.

Владимир Александрович Красненков родился 14 декабря 1951 года. Был хиротонисан во диакона 27 октября 1974 года. Получил образование в Московской духовной семинарии. В 1980 году был награжден двойным орарем. В 1985 году стал протодиаконом. В 1995 году был награжден камилавкой. В 2016 году получил орден преподобного Серафима Саровского III степени.

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