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Митрополит Серафим освятил крест и купол храма-часовни в Иссе

10:24 | 27.01.2021 | Религия

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Исса, 27 января 2021. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил крест и купол храма-часовни в честь святой мученицы Валентины Кесарийской в рабочем поселке Исса, первый камень в основание которого был заложен в сентябре 2018 года.

Митрополит Серафим освятил крест и купол храма-часовни в Иссе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для верующих это стало знаменательным событием. Многие собрались на территории, прилегающей к кладбищу, куда накануне был доставлен купол с крестом.

В мероприятии приняли участие священнослужители Иссинского благочиния, епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор — бывший управляющий Кузнецкой епархией, который совершал чин закладки храма-часовни, и инициатор стройки Николай Лакодин.

После совершения чина освящения митрополит Серафим обратился к присутствующим.

Он поблагодарил строителей за благое дело и выразил надежду на то, что в скором времени наступит момент освящения храма, сообщается на сайте администрации Иссинского района.

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