Олег Мельниченко поздравил муфтиев с праздником Ураза-байрам Религия

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил муфтиев с завершением месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам.

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Он отметил, что этот праздник, которому предшествуют усердная молитва, воздержание и духовное очищение, символизирует единение мусульманской уммы.

«Традиционно он создает особую атмосферу. Это атмосфера взаимного доверия, атмосфера любви», — сказал Олег Мельниченко в ходе встречи с руководителями религиозных организаций, состоявшейся в губернаторском доме Пензы в четверг, 13 мая.

Врио губернатора подчеркнул, что Ураза-байрам является праздником, объединяющим представителей разных религий.

«Я знаю, что в Ваш адрес поступило достаточно большое количество поздравлений — и от православных христиан, и от [представителей] других конфессий», — добавил Олег Мельниченко.