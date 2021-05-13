EN
20:18:58 Четверг, 13 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил муфтиев с праздником Ураза-байрам

16:19 | 13.05.2021 | Религия

Печать

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил муфтиев с завершением месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам.

Олег Мельниченко поздравил муфтиев с праздником Ураза-байрам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что этот праздник, которому предшествуют усердная молитва, воздержание и духовное очищение, символизирует единение мусульманской уммы.

«Традиционно он создает особую атмосферу. Это атмосфера взаимного доверия, атмосфера любви», — сказал Олег Мельниченко в ходе встречи с руководителями религиозных организаций, состоявшейся в губернаторском доме Пензы в четверг, 13 мая.

Врио губернатора подчеркнул, что Ураза-байрам является праздником, объединяющим представителей разных религий.

«Я знаю, что в Ваш адрес поступило достаточно большое количество поздравлений — и от православных христиан, и от [представителей] других конфессий», — добавил Олег Мельниченко.

Новости партнеров
Читайте также
В Колышлейском районе возбуждено дело по факту получения травмы работником организации Защитник Владислав Созонов переходит из «ВВА-Подмосковье» в клуб «Локомотив-Пенза»
Пензенец осужден за незаконную организацию азартных игр Тарифы линейки #БезПереплат от «МегаФона» стали доступнее пенсионерам
Двое жителей Пензы подозреваются в краже 10 коробок конфет В губернаторском доме состоится выставка пензенского художника Валентина Обуховского
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама