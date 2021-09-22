В Пензе начал работу форум «Золотое кольцо Сурского края» Религия

Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. Торжественное открытие регионального культурно-просветительского форума «Золотое кольцо Сурского края», который продлится до осени 2022 года, состоялось в Спасском кафедральном соборе Пензы в среду, 22 сентября.

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Приветствуя участников мероприятия, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим напомнил, что в здании Первохрама планируется разместить духовно-просветительский центр, включающий в себя музей, зал почти на 400 мест, библиотеку и помещения для проведения круглых столов и занятий с молодежью.

«Весь этот объем внешний, который вы сейчас видите, воплощен и в нижнем этаже. Этот нижний этаж должен стать большим культурно-просветительским центром. [...] Фактически именно с сегодняшнего дня начинается плодотворная работа по обустройству этого помещения большого. С отделкой [...] будет создаваться и сама программа развития сотрудничества общественно-церковного, которое именуется «Золотое кольцо Сурского края», — сказал он.

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Митрополит добавил, что в Пензенской области много святынь, но не все храмы сохранились до наших дней и находятся в хорошем состоянии.

«Этот проект направлен на то, чтобы общественность, если можно так сказать, подстегнуть восстановить утраченные святыни», — отметил владыка.

В продолжение церемонии временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства региона Олег Ягов передал музею духовно-просветительского центра макеты храмов и церквей, которые станут основой туристического маршрута под названием «Золотое кольцо Сурского края».

После этого состоялась презентация пяти основных направлений форума: волонтерского, архитектурной мастерской, школы экскурсоводов, а также посвященных инклюзивному туризму и исследовательским работам учащихся.