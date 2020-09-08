Проект «Золотое кольцо Сурского края» планируется реализовать в Пензенской области Религия

Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Комплексный проект по возрождению святынь Пензенской области «Золотое кольцо Сурского края» планируется реализовать в регионе. Об этом сообщила начальник юридического отдела Пензенской епархии Кира Аристова.

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По ее словам, его идея родилась в течение последнего месяца.

«Воссоздание храма-часовни – усыпальницы пензенских архиереев позволило нам обратиться не только к наземной части, но и подземной, то есть к археологии», — сказала Кира Аристова, представляя новый проект управляющему делами Московской патриархии митрополиту Воскресенскому Дионисию, посетившему Спасский кафедральный собор Пензы в минувший понедельник, 7 сентября.

Она напомнила, что уникальной чертой Пензы является система подземных ходов, которые связывали ключевые объекты исторического центра.

«Здесь обещают быть интересными находки, которые включатся в том числе и в туристическую, в паломническую часть», — отметила начальник юротдела епархии.

По словам Киры Аристовой, в работу по поиску информации об истории и архитектурных особенностях значимых церквей намечено вовлечь воспитанников духовно-просветительского центра, а также студентов.

В свою очередь ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Сергей Болдырев обратил внимание на то, что в последнее время люди все больше начинают интересоваться историей.

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Он добавил, что уже на этапе проработки идеи проекта «Золотое кольцо Сурского края» узнал много нового.

«В частности, мы привыкли к дому культуры Дзержинского, а на самом деле там был храм. Я, например, раньше не знал даже об этом. [...] Там даже и своды, и все остальное осталось. Там очень богатая история. Если она воплотится в том виде, который задумали наши студенты вместе с руководителями, то будет очень замечательно», — сказал он, напомнив о подготовленном проекте возвращению зданию ДК облика храма.

В продолжение презентации митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим перечислил храмы за пределами областного центра, которые также могут быть включены в проект, поскольку нуждаются в проведении восстановительных работ.

По мнению председателя молодежного парламента Пензенской области Андрея Сушкова, инициатива епархии хорошо сочетается с уже реализуемым в регионе волонтерским проектом «По следам забытых усадеб».

«Мы решили возобновить этот бренд, восстановить эти усадьбы, потому что они были локомотивами развития вплоть до XIX века, а венцом творения были храмы непосредственно. Они сохраняли всю культуру, духовность и искусство», — отметил он.

Говоря о проводимой работе, Андрей Сушков сообщил, в частности, что в Сердобском районе активисты приступили к процедуре консервации храма во имя благоверного князя Александра Невского, который был построен на средства Александра Куракина.

Подводя итог сказанному, Кира Аристова выразила надежду на то, что проект «Золотое кольцо Сурского края» найдет поддержку.

«Мы очень надеемся, общими усилиями возродим эти святыни», — резюмировала она.