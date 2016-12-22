В отдел воинской славы Кузнецка передали новые экспонаты Общество Кузнецк, 22 декабря 2016. PenzaNews. Руководитель пензенского поискового отряда «Поиск-вездеход» Лариса Казакова передала в отдел воинской славы музейно-выставочного центра города Кузнецка экспонаты времен Великой Отечественной войны. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Коллекция пополнилась гранатой РГД, пулеметной лентой, обоймой для винтовки Мосина, немецким контейнером для противогаза, котелком, фляжкой и снарядом для миномета. Все эти предметы были найдены на территории Белоруссии в местах боевых действий 61-й стрелковой дивизии, в составе которой воевали жители Кузнецка. Переданные предметы будут выставлены в экспозиционном зале отдела воинской славы, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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