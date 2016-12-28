Административная комиссия Железнодорожного района Пензы выписала штрафы на 2 млн. рублей
Печать
Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Административная комиссия Железнодорожного района Пензы вынесла постановления о назначении штрафов на сумму около 2,3 млн. рублей в течение 2016 года.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Всего за 12 месяцев было рассмотрено более 1,5 тыс. административных материалов.
Последнее в этом году заседание комиссии состоялось в минувший вторник, 27 декабря. В ходе него рассмотрено 56 материалов, из которых 42 составлено по фактам нарушения требований к благоустройству, соблюдения чистоты и порядка, а еще 14 — за торговлю в неустановленных местах.
По итогам заседания к ответственности привлечены 53 лица, сумма наложенных штрафов составила 111 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.