Административная комиссия Железнодорожного района Пензы выписала штрафы на 2 млн. рублей Общество Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Административная комиссия Железнодорожного района Пензы вынесла постановления о назначении штрафов на сумму около 2,3 млн. рублей в течение 2016 года. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Всего за 12 месяцев было рассмотрено более 1,5 тыс. административных материалов. Последнее в этом году заседание комиссии состоялось в минувший вторник, 27 декабря. В ходе него рассмотрено 56 материалов, из которых 42 составлено по фактам нарушения требований к благоустройству, соблюдения чистоты и порядка, а еще 14 — за торговлю в неустановленных местах. По итогам заседания к ответственности привлечены 53 лица, сумма наложенных штрафов составила 111 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии Пензы. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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