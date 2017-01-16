В центре Пензы появился трон изо льда Общество

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Мастера Андрей Козлов и Алексей Колобов создали ледяной трон неподалеку от арт-клуба «Ламповая голова» на улице Гладкова в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прозрачное сооружение представляет собой трон, спинка которого сделана в виде включенной лампочки — символа заведения. По обеим сторонам от него изображены ледяные инструменты, слова «арт» и «клуб».

Вся конструкция находится на постаменте со ступенями и подсвечивается зеленым цветом в темное время суток. От проезжей части трон отделен ледяным барьером.

По словам учредителя «Ламповой головы» Олега Мертвищева, после обсуждения с мастерами возможных вариантов и эскиза удалось довольно быстро прийти к единому мнению, после чего они приступили к работе.

Супруга мастера Андрея Козлова Ольга Удалова, координирующая изготовление ледяных скульптур, пояснила, что умельцы стали заниматься их созданием около 3 лет назад, но прежде их работы радовали жителей других городов.

«Идея пришла после увиденного сюжета о потрясающем ледовом городке. Мы захотели, чтобы в Пензе можно было увидеть подобную сказку. Почему именно трон? Думаю, что мало кто откажется ощутить себя снежным королем или королевой и оставить себе на память фотографию», — сказала собеседница агентства.

Фото Ольги Удаловой

Она пояснила, что лед для скульптуры взяли из реки Суры, при этом предварительно проводились тестовые резы.

По словам Ольги Удаловой, на место привезли ледяные плиты, из которых умельцы за три для сделали необычный для Пензы арт-объект.