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Пензенские больницы перешли на особый режим работы в связи с гриппом и ОРВИ

11:43 | 16.01.2017 | Общество

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Медицинские учреждения Пензенской области, подведомственные Минздраву региона, перешли на особый режим работы с понедельника, 16 января, в связи с превышением уровня эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 21,5%.

Пензенские больницы перешли на особый режим работы в связи с гриппом и ОРВИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, в поликлиниках приостановлено проведение дней здорового ребенка, диспансеризации взрослых, профосмотров, а также иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок.

Кроме того, установлен 6-дневный режим работы амбулаторно-поликлинической сети с обеспечением оказания неотложной медицинской помощи до 22.00. Работа рентген-кабинетов в поликлиниках также продлена до 22.00.

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Приостановлена плановая госпитализация в круглосуточные стационары, усилены ограничительные мероприятия по посещению больных.

Для всего медперсонала введен масочный режим работы.

С гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями госпитализация будет производиться в разные учреждения в зависимости от категории, к которой относится пациент.

Так, в пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи будут направляться дети старше 3 лет и беременные. В детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова будут лечить пациентов в возрасте до 3 лет. В инфекционные отделения, отделения пульмонологии и терапии медицинских организаций будут госпитализированы пациенты с нетяжелыми формами РВИ или гриппа, в том числе осложненными острыми бронхитами и пневмониями.

При приеме воспитанников в детсады рекомендовано усилить работу «утренних фильтров», направленных на недопущение лиц с катаральными проявлениями.

Также скорректирована работа телефонов по вызову врача на дом в Пензе. Контакт-центры будут принимать звонки до 19.00 шесть дней в неделю.

Вызвать врача для взрослого больного можно по телефону: +7 (8412) 999-130. Если линия занята, с 8.00 до 11.00 пациентам предлагается набирать резервный номер: +7-937-431-54-40. Звонок будет зафиксирован, и первый освободившийся диспетчер контакт-центра перезвонит пациенту.

Вызвать врача для ребенка можно по телефону: +7 (8412) 990-130. Если линия занята, то с 8.00 до 11.00 можно звонить по резервному номеру: +7-937-412-60-29. Звонок также будет зафиксирован, и первый освободившийся диспетчер контакт-центра перезвонит пациенту.
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