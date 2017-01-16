В «Термодоме» назвали причину закрытия выезда из «Спутника» на шемышейскую трассу Общество

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Решение о закрытии автодороги, ведущей из города «Спутник» на трассу «Пенза — Шемышейка», принято в связи началом строительства домов на участке, ограниченном улицами Фонтанной, Изумрудной, Светлой и Прибрежным бульваром. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила директор по маркетингу строительного холдинга «Термодом» Татьяна Планина в понедельник, 16 января.

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«Это означает, что вышеуказанная дорога будет активно эксплуатироваться строительной техникой, а на обочинах увеличится объем складируемых стройматериалов. На данном участке наблюдается колоссальный грузопоток, и наличие посторонних машин не только затрудняет проезд строительной техники, но и создает аварийную ситуацию: за последнее время количество ДТП на данной дороге значительно увеличилось», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, проезд через контрольно-пропускной пункт №8 закрыли в минувшую пятницу, 13 января, а информация об этом была размещена на сайте города «Спутник» и в соцсетях.

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«Изначально дорога строилась для проезда техники, и ее использование частными легковыми автомобилями не предполагалось. Тем не менее дорогой по-прежнему могут пользоваться жители города «Спутник», — отметила Татьяна Планина.

Она уточнила, что закрытие шлагбаума с одной стороны не подразумевает ограничения въезда на территорию микрорайона.

«Открытыми остаются два выезда», — подчеркнула собеседница агентства, добавив при этом, что также планируется построить новую дорогу, ведущую к улице Терешковой.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», известный пензенский бизнесмен и активный пользователь социальных сетей Игорь Зайдман выразил возмущение тем фактом, что автодорога в городе «Спутник», ведущая на шемышейскую трассу, оказалась перекрыта шлагбаумом, а находящиеся у КПП охранники заявили, что готовы пропустить транспорт лишь при предъявлении так называемой «Карты жителя». В связи с этим он задался сразу несколькими вопросами, в том числе — насколько вообще законна данная ограничительная мера.

