Вопрос о закрытии набережной в «Спутнике» до сих пор остается открытым Общество

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Окончательное решение о закрытии для свободного посещения набережной в городе «Спутник» под Пензой до настоящего времени не принято. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила директор по маркетингу строительного холдинга «Термодом» Татьяна Планина в понедельник, 16 января.

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«Вопрос в течение декабря никоим образом не обсуждался, поэтому пока нет никаких официальных пояснений по этому поводу. […] Решение со стороны руководства не принято. […] После того, как нам губернатор [Иван Белозерцев] пообещал какую-то помощь в эксплуатации, содержании, […] мы все-таки склоняемся не закрывать ее», — пояснила собеседница агентства.

Вместе с тем, по ее словам, сейчас прорабатывается вопрос о дальнейшем благоустройстве набережной.

«Велодорожку пускаем отдельно от пешеходной — увеличиваем ее в сторону Засечного. Колесо обозрения планируем построить в ближайшее время. […] Сейчас там геодезические работы затянулись, вопрос с проектированием тоже не так просто решить. А колесо уже готово. Его просто привезти необходимо и поставить», — сказала собеседница агентства.

Впервые планы по организации платного входа на набережную города «Спутник» под Пензой были озвучены в конце июля 2016 года. Тогда в компании «Термодом» пояснили, что по «Карте жителя» посетить ее по-прежнему можно будет бесплатно, а по «Карте гостя» — со скидкой.

Впоследствии директор по маркетингу строительного холдинга «Термодом» Татьяна Планина пояснила ИА «PenzaNews», что окончательное решение по данному вопросу намечено принять до конца ноября 2016 года.

9 августа губернатор Иван Белозерцев высказался категорически против закрытия набережной «Спутника». По мнению главы региона, данная территория является зоной общественного отдыха, посещать которую бесплатно имеет право любой человек вне зависимости от места проживания.

30 августа 2016 года на сайте города «Спутник» было опубликовано сообщение о том, что набережная все же будет закрыта, а вход будет осуществляться через четыре арт-объекта.

На следующий день компания «Термодом» опровергла опубликованную ранее информацию, назвав ее «технической ошибкой».