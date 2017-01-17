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В Шемышейке суд ограничил в родительских правах не интересующуюся сыном мать

11:15 | 17.01.2017 | Общество

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Шемышейский районный суд ограничил местную жительницу в родительских правах в отношении сына 2013 года, который больше года находится в учреждении «Пензенский дом ребенка».

В Шемышейке суд ограничил в родительских правах не интересующуюся сыном мать

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ребенок передан органу опеки и попечительства администрации Шемышейского района. С матери взысканы алименты на содержание сына в размере четверти заработка или иного дохода ежемесячно до его совершеннолетия», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он пояснил, что, по данным органа опеки, с октября 2015 года женщина ни разу не навестила ребенка, не интересовалась его жизнью, не оказывала никакой материальной помощи, продолжая вести аморальный образ жизни и злоупотребляя спиртными напитками.

По словам собеседника агентства, мать пообещала в течение шести месяцев решить вопрос с жильем, найти работу и забрать сына.

«Решение суда в апелляционном порядке сторонами обжаловано не было и вступило в законную силу», — сказал он.
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