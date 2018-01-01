В ОНФ поступил ответ на обращение Бречалова к Белозерцеву по поводу моста в Грабово Общество

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Власти Пензенской области отреагировали на обращение сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Бречалова к губернатору Ивану Белозерцеву относительно состояния моста в селе Грабово. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, поступившем в редакцию ИА «PenzaNews» во вторник, 17 января.

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«Люди каждый день вынуждены пользоваться единственным доступным мостовым переходом через реку Суру, который является бесхозным и постепенно разрушается. Согласно документу, администрацией Бессоновского района утверждена дорожная карта по оформлению моста в муниципальную собственность», — поясняется в пресс-релизе.

Как проинформировал зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, «по поручению главы региона проведено обследование мостового перехода, благодаря спонсорской помощи поддерживается состояние моста, однако его собственник не установлен».

«Использование финансовых средств консолидированного бюджета Бессоновского района для ремонта указанного мостового сооружения будет спланировано в 2018 году», — уточняется в ответе на обращение Александра Бречалова.

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В Общероссийском народном фронте напомнили, что 12 декабря 2016 года представители реготделения ОНФ и Госавтоинспекции провели выездную проверку и выяснили, что мост разрушается. Они установили, что сооружение не оборудовано ограждениями, соответствующими нормативам, на месте отсутствуют знаки с информацией о грузоподъемности, а автомобилисты и пешеходы вынуждены рисковать жизнью, перемещаясь по аварийному мосту.

Вместе с тем в ОНФ по-прежнему никак не отреагировали на то, что сопровождавшие активистов журналисты контролируемого региональной властью телеканала «Экспресс» сначала полностью пересняли сюжет про мост в Грабово, убрав из эфира весь негатив, а после предания данной факта огласке попытались отовсюду удалить первый вариант видео.