В пензенских отделениях «Почты России» начнут внедрять электронную очередь Общество

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Первые шаги по внедрению электронной очереди в отделениях «Почты России» на территории Пензенской области намечено предпринять в 2017 году.

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«По последним данным, в Пензенском филиале до конца I квартала 2017 года запланирована установка электронной очереди на главпочтамте [улица Кирова, 68] и в ОПС 440047 [улица Одесская, 2]», — сообщила ИА «PenzaNews» главный специалист по корпоративным коммуникациям департамента по корпоративным коммуникациям УФПС Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России» Елена Шишлова.

Она пояснила, что установка систем электронной очереди была начата в 2016 году: в Москве их появилось 100 и еще 50 — в регионах.

«В наступившем году по всей России будет установлено еще 1 тыс. 350 электронных очередей. Из них более 200 заработает в отделениях почтовой связи макрорегиона «Волга 2», в состав которого входит Пензенский филиал «Почты России», — отметила собеседница агентства.