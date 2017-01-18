Проектно-сметная документация на новое здание аэровокзала в Пензе будет готова летом Общество

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Разработку проектно-сметной документации на строительство нового здания аэровокзала в Пензе и проведение экспертизы планируется завершить в июне 2017 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области, ответственная за это организация будет определена по итогам электронного аукциона, документацию к которому в настоящее время готовят специалисты аэропорта.

Следующим этапом в июле–августе будет проведен аукцион на строительно-монтажные работы.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», к настоящему времени компания «Новая авиация» в соответствии с контактом от 2 декабря 2016 года разработала архитектурную концепцию строительства аэровокзала Пензы. Приемочная комиссия во главе с директором аэропорта Юрием Осколковым приняла работы 19 декабря.

Разработка архитектурной концепции обошлась бюджету региона менее чем в 200 тыс. рублей при начальной цене контракта 1 млн. 250 тыс. рублей.

26 декабря 2016 года губернатор Иван Белозерцев в ходе итоговой пресс-конференции сообщил, что пристрой к аэровокзальному комплексу планируется ввести в эксплуатацию в Пензе в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Он выразил надежду на то, что Пенза, где будет расположена тренировочная база одной из команд, сможет принять часть болельщиков, направляющихся в Саранск на матчи чемпионата мира.