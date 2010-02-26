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Семье бывшего игрока пензенской «Империи» требуется помощь

09:40 | 20.01.2017 | Общество

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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Семья бывшего игрока пензенского регбийного клуба «Империя» Александра Савоськина нуждается в финансовой помощи для проведения лечения и последующей реабилитации 3-месячной дочери.

Семье бывшего игрока пензенской «Империи» требуется помощь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Регбийное братство и регбийная семья — это не просто красивые выражения. Бывших регбистов, как и бывших разведчиков, не бывает. Мы уверены, что каждый из нас в трудную минуту сможет рассчитывать на поддержку тех, с кем бился на поле, с кем был в одной команде, с кем выходил на игру плечом к плечу. В семью бывшего игрока «Империи» и просто отличного человека Александра Савоськина пришла большая беда. Его дочь Сонечка родилась с множественными патологиями. Их название мало что может сказать не специалисту, но это тяжелые диагнозы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба «Империя».

В нем отмечается, что 9 дней после рождения девочка находилась в реанимации, а после этого почти месяц — в отделении патологии новорожденных.

«Сейчас Сонечке очень трудно есть самой, она находится частично на зондовом питании, плохо набирает вес. Чтобы помочь Соне, необходим выезд в Москву, Медико-генетический научный центр. Плюс к этому потребуются еще консультации в Санкт-Петербурге, а потом предстоят дорогостоящие операции (средняя стоимость одной составляет 120–150 тыс. рублей)», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время глава семьи работает один, а пенсии ребенка, получившего I группу инвалидности, хватает только на смеси и физиопроцедуры.

«Давайте поможем всем миром! Кто сколько может! Докажем, что регбийная семья никогда своих в беде не бросает!» — говорится в сообщении, в котором также приводятся реквизиты для перечисления средств.
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