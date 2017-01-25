Выводы эксперта о высказывании Коломыцевой про Зуева учтены судом при вынесении решения Общество

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Заключение судебно-лингвистической экспертизы, в рамках которой было проанализировано высказывание члена «Справедливой России» Людмилы Коломыцевой о бывшем депутате Законодательного собрания Пензенской области от КПРФ Андрее Зуеве, учтено Октябрьским районным судом Пензы при вынесении решения об отказе в удовлетворении исковых требований коммуниста о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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В документе за подписью эксперта пензенской лаборатории судебной экспертизы Яны Герасимовой сказано, что фраза «Кого я сейчас оболгала? Зуева, который с группировкой бандитской связан, ОПГ так называемой!», произнесенная Людмилой Коломыцевой в ходе предвыборных дебатов с лидером пензенских коммунистов Георгием Камневым 30 августа 2016 года, содержит негативные сведения об Андрее Зуеве. При этом они изложены в форме утверждения о следующем факте: он «имеет определенное отношение к группе лиц, совершающих преступления».

В ходе судебного заседания, состоявшегося в среду, 25 января, Людмила Коломыцева поинтересовалась у эксперта, содержит ли высказывание утверждение о том, что Андрей Зуев в составе группировки совершал преступления, возглавлял ее или организовывал. На это она получила отрицательный ответ.

Тогда судья Наталья Аргаткина задала уточняющий вопрос, на который Яна Герасимова однозначно сказала, что о причастности к преступлению в данном случае речи не идет.

В свою очередь адвокат Лариса Симакова, представляющая интересы Андрея Зуева, обратила внимание на то, что определение понятия «бандитская группировка», приведенное в исследовательской части заключения эксперта, взято не из Уголовного кодекса РФ.

Яна Герасимова пояснила, что «этот термин является правовым, и в словарях лингвистических его просто нет».

«Поэтому в данном случае нам позволительно использовать другие источники, в частности, «Википедию», — сказала она.

Эксперт отметила также, что вывод о содержании в фразе негативной информации был сделан с учетом анализа контекста.

После того, как были получены ответы на все вопросы, судья объявила об окончании судебного следствия и предоставила сторонам последнюю возможность еще раз высказаться.

Лариса Симакова обратила внимание на то, что позиция Людмилы Коломыцевой от заседания к заседанию менялась: то она не помнила о произнесенной фразе, то утверждала, что говорила о неком Олеге Зуеве, то имела в виду именно возбужденное ранее дело против Андрея Зуева.

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«И вот уже после заключения эксперта в прошлом судебном заседании появилась мысль о том, что имелась в виду связь с некой другой группировкой», — отметила адвокат.

В свою очередь Илья Селиванов, защищающий интересы Людмилы Коломыцевой, сделал акцент на том, что его доверительница не утверждала о совершении преступлений Андреем Зуевым. Член «Справедливой России» поддержала эти слова.

После этого судья удалилась в совещательную комнату. Вернувшись из нее спустя некоторое время она зачитала решение, в соответствии с которым Андрею Зуеву отказано в удовлетворении исковых требований о защите чести, достоинства и деловой репутации.