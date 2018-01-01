Первое в этом году заседание координационного совета по туризму пройдет в Пензе 27 января Общество

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Первое в 2017 году заседание координационного совета по туризму Пензенской области состоится в пятницу, 27 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе него планируется обсудить вопросы повышения доступности к туробъектам, а также реализацию проекта туристско-рекреационного комплекса «Золотаревский» и концепцию межрегионального маршрута по Приволжскому федеральному округу, получившего название «Великий Волжский путь».

Кроме того, как ожидается, участники заседания затронут другие темы. В их числе — создание иллюстрированного путеводителя по Пензенской области, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, брендирование туристских маршрутов и организация рекламных пресс-туров между Саранском и Пензой, сообщает пресс-служба управления культуры и архива Пензенской области.