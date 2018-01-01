16:12:11 Четверг, 26 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
СРОЧНО Губернатор дал поручение оказать помощь семье рабочего, погибшего в результате взрыва на ТЭЦ в Пензе

Первое в этом году заседание координационного совета по туризму пройдет в Пензе 27 января

13:02 | 26.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Первое в 2017 году заседание координационного совета по туризму Пензенской области состоится в пятницу, 27 января.

Первое в этом году заседание координационного совета по туризму пройдет в Пензе 27 января

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе него планируется обсудить вопросы повышения доступности к туробъектам, а также реализацию проекта туристско-рекреационного комплекса «Золотаревский» и концепцию межрегионального маршрута по Приволжскому федеральному округу, получившего название «Великий Волжский путь».

Кроме того, как ожидается, участники заседания затронут другие темы. В их числе — создание иллюстрированного путеводителя по Пензенской области, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, брендирование туристских маршрутов и организация рекламных пресс-туров между Саранском и Пензой, сообщает пресс-служба управления культуры и архива Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор поручил оказать помощь семье погибшего рабочего на ТЭЦ В пензенской библиотеке появилось книжно-нотное издание об Александре Архангельском
Тамара Плетнева посетит Пензу с рабочим визитом 2 февраля Жительница Сердобска подозревается в нападении на знакомую в ходе ссоры в гостях
В Пензенской области стартовала серия семинаров для аграриев В Пензенской области 27 января будут ловить пешеходов-нарушителей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама