МЧС рассылает жителям Пензы SMS о возможных перебоях с теплом ЖКХ

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. МЧС начало рассылку жителям Пензы SMS-сообщений о возможных перебоях с теплом из-за аварии на ТЭЦ, которая произошла в четверг, 26 января.

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«МЧС России сообщает: 26 января на ТЭЦ-1 (Пенза, улица Новочеркасская, 1) произошла авария. Возможно понижение параметров теплоносителя», — говорится в сообщении.

В нем также указан телефон горячей линии: +7 (8412) 68-11-12, по которому можно получить интересующую информацию.

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Повреждения на теплосетях, которые стали следствием аварии на ТЭЦ-1, планируется устранить в Пензе к 6.00 пятницы, 27 января.

Согласно последним данным, без тепла остались около 500 многоквартирных домов. По сведениям прокуратуры, отключение затронуло улицу Московскую и Заводской район.

Жители Пензы информируют о том, что в настоящее время отопление пропало в домах на улицах Пушкина, Бакунина, Ворошилова, Луначарского, 8 Марта и ряде других.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 13.47 четверга, 26 января, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о хлопке в помещении ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской в Пензе. Первоначально была информация, что произошел взрыв газового баллона.

В результате происшествия погиб мужчина 1964 года рождения, работавший на ТЭЦ. Других пострадавших нет.

Губернатор Иван Белозерцев распорядился оказать помощь семье погибшего.

На место незамедлительно прибыли представители всех экстренных служб, а также и.о. мэра Пензы Сергей Волков, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов и другие официальные лица.

Комментируя ЧП, в компании «Т Плюс» уточнили, что взрыва не было, а произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе. По информации управления технической инспекции Мордовского филиала организации, в результате опрессовки вышел из строя подогреватель высокого давления на турбине №5, однако станция продолжила работать в штатном режиме.

По официальной информации, площадь обрушения кровли составила 600 кв. метров.