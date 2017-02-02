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В Пензе женщина оштрафована за оскорбления по SMS в адрес нынешней жены бывшего мужа

14:12 | 02.02.2017 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей назначено жительнице Пензы за оскорбления в адрес соседки, которая является супругой ее бывшего мужа.

В Пензе женщина оштрафована за оскорбления по SMS в адрес нынешней жены бывшего мужа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, злоумышленница в ноябре 2016 года направила в адрес соседки оскорбительные SMS, в том числе содержавшие нецензурную брань.

«По результатам проверки прокуратурой Октябрьского района Пензы в отношении автора сообщений было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». По итогам его рассмотрения мировым судьей назначен штраф», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что постановление пока не вступило в законную силу, однако штраф женщина уже оплатила.
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