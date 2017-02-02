Решено создать ГАУ «Региональное информационное агентство Пензенской области» Общество

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Региональное информационное агентство Пензенской области» будет создано в соответствии с постановлением регионального правительства, которое губернатор Иван Белозерцев подписал в минувшую среду, 1 февраля.

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Как отмечается в тексте документа, копия которого имеется у ИА «PenzaNews», постановление принято «в целях обеспечения прав граждан на свободу слова и получение объективной информации».

Функции и полномочия учредителя учреждения будет осуществлять департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.

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При этом располагаться новая структура будет по адресу: Пенза, улица Володарского, 7 — в бывшем здании министерства образования региона, где с осени 2016 года также находится ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда».

Предполагается, что в ближайшее время будет утвержден устав, назначен руководитель информационного агентства, сформировано госзадание.

За новым учреждением в здании на улице Володарского планируется закрепить помещение площадью около 73 кв. метров балансовой стоимостью почти 275 тыс. рублей, а также особо ценное движимое имущество на сумму свыше 400 тыс. рублей, в том числе планшет Apple iPad 3, четыре компьютера и ноутбук.

Балансовая стоимость иного движимого имущества составляет более 335 тыс. рублей.

В настоящее время, как и прежде, счетчик посещаемости сайта РИАПО, зарегистрированный в независимом сервисе статистики Liveinternet, доступен только по паролю. Вместе с тем информация о количестве пользователей за сутки и месяц известна благодаря общему каталогу.

По сведениям на 2 февраля 2017 года, размер аудитории РИАПО за 31 день составил менее 10 тыс. пользователей. Сайт занимает 2 тыс. 172 место среди других ресурсов, представленных в рейтинге.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 августа 2016 года в ходе заседания правительства Пензенской области Олег Долженко, занимавший на тот момент пост начальника департамента информационной политики и СМИ региона, анонсировал создание информагентства, на сайте которого будут публиковаться новости всех 27 районных газет.

Предполагалось, что до конца года на новый интернет-ресурс перенесут всю информацию с сайтов районок, после чего они прекратят свою деятельность. В качестве причины такого решения была названа их низкая посещаемость.

Вместе с тем с наступлением 2017 года интернет-ресурсы районных газет и региональное информационное агентство Пензенской области (РИАПО) продолжили работать параллельно.

Новый руководитель департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский фактически открестился от планов прежнего руководства ведомства. Он заявил, что решение о целесообразности функционирования собственных сайтов принимают редакции районных газет.

Чиновник уточнил, что в 2016 году в РИАПО было вложено около 1 млн. бюджетных денег — 500 тыс. рублей потрачено на создание сайта, изготовление которого заказала редакция газеты «Сурские просторы», а еще почти 450 тыс. рублей за полгода ушло на его наполнение, доработку и обслуживание.

При этом Евгений Сиротский до настоящего времени не ответил на вопрос ИА «PenzaNews» о том, кто занимается публикацией новостей на сайте РИАПО.

Кроме того, до сих пор неизвестно, сколько вообще бюджетных денег планируется ежегодно тратить на содержание и обслуживание нового провластного СМИ.