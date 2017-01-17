Провластное информагентство так и не заменило сайты районных газет Пензенской области Общество

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Анонсированный в правительстве Пензенской области почти 5 месяцев назад масштабный проект по созданию регионального информационного агентства, которое заменило бы собой сайты всех 27 районных газет, так и остался лишь громкой инициативой.

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26 августа 2016 года Олег Долженко, занимавший на тот момент должность начальника департамента информационной политики и СМИ региона, сообщил, что у каждой районной газеты есть свой сайт, однако из-за их низкой посещаемости было решено аккумулировать информацию на едином портале.

Поясняя членам регионального правительства суть проекта, он уточнил, что до 2017 года на новый интернет-ресурс будет перенесена вся информация с сайтов районных газет, после чего они прекратят свою деятельность.

Это выступление Олега Долженко, вскоре сменившего место работы, стало одновременно первым и последним разом, когда кто-то из областных чиновников публично вообще говорил о данном проекте.

Сейчас сайты районных газет и провластное информагентство работают параллельно. По имеющейся у ИА «PenzaNews» информации, речи о прекращении деятельности редакций порталов районок уже не идет.

Веб-адрес сайта нового СМИ изначально держался в строжайшем секрете под предлогом устранения имеющихся недоработок. Предполагалось, что официальная презентация информагентства пройдет во второй декаде сентября, однако до настоящего времени она так и не состоялась.

12 сентября, когда журналисты все же выяснили адрес регионального информационного агентства Пензенской области (РИАПО) и сообщили об этом, отдельные чиновники из департамента СМИ выразили крайнее недовольство и даже возмущение этим фактом.

После того, как профильное ведомство возглавил Евгений Сиротский, о проправительственном информационном агентстве упоминать вообще перестали.

В настоящее время счетчик посещаемости РИАПО, зарегистрированный в независимом сервисе статистики Liveinternet, доступен только по паролю. Вместе с тем информация о количестве пользователей за сутки и месяц доступна благодаря общему каталогу.

Так, по данным на 23.59 понедельника, 16 января, посещаемость сайта РИАПО за этот день составила менее 350 пользователей. Сайт занимал лишь 2 тыс. 359 место среди других ресурсов, представленных в рейтинге.

Аудитория РИАПО за месячный период составила около 7,5 тыс. пользователей. Примерное столько же людей ежедневно по будням посещают такие новостные порталы, как независимое информагентство «PenzaNews» и сетевое издание «Пенза-Пресс», которое входит в контролируемый областной властью холдинг «Экспресс».

При этом доля пензенской аудитории сайта РИАПО, согласно данным Liveinternet, составляет менее 50%.

Судя по представленным цифрам, портал проправительственного СМИ, призванный быть рупором областной власти и ретранслятором информации из районов, проигрывает сайту общественно-политической газеты «Улица Московская», выпускаемой в Пензе издательским домом «Валентин Мануйлов», признанным иностранным агентом.

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Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за месяц достигло почти 1 млн.

На данный момент на главной странице РИАПО размещен баннер с фразой «Все новости районов Пензенской области на едином портале». Вместе с тем центральное место на главной странице занимает информация о событиях в региональном центре, в частности, о мероприятиях с участием губернатора Ивана Белозерцева. При этом новости во многом дублируют те, что публикуются на сайте областного правительства.

Отдельную информацию из районов можно найти в блоке справа. Также на портале есть каталог, в котором пользователь может выбрать, статьи какой местной газеты он хочет прочитать.

На сайте департамента информационной политики и СМИ Пензенской области данные о РИАПО, если и опубликованы, то найти их непросто.

В разделе «Сайты районных газет», который, судя по указанной дате, последний раз обновлялся два года назад — 29 декабря 2014 года — приводятся ссылки на самостоятельные интернет-ресурсы газет. Упоминания о РИАПО нет.

Еще один список источников информации из районов приводится в разделе «СМИ Пензенской области», последние изменения в который вносились примерно месяц назад — 12 декабря 2016 года, однако о РИАПО здесь также нет ни слова.

На сайтах районных газет сведения о региональном информационном агентстве Пензенской области не представлены.

В частности, их нет на интернет-портале газеты «Сурские просторы», заключившей 22 июня 2016 года с ООО «Интернет-Консалтинг» во главе с Владимиром Комратовым договор на создание сайта информагентства на сумму 500 тыс. рублей.