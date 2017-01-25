Сиротский открестился от планов заменить сайты пензенских районных газет единым порталом Общество

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский фактически открестился от планов прежнего руководства ведомства избавиться от самостоятельных сайтов всех 27 районных газет с крайне низкой посещаемостью после запуска единого портала.

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«Решение о целесообразности функционирования официальных сайтов ГАУ Пензенской области, подведомственных департаменту информационной политики и средств массовой информации, принимается редакциями районных газет», — сообщил Евгений Сиротский в ответ на редакционный запрос ИА «PenzaNews».

Он уточнил, что на создание сайта регионального информационного агентства (РИАПО) были выделены средства в размере 500 тыс. рублей «с учетом оптимизации и перераспределения из существующего финансирования в 2016 году», при этом заказчиком выступил департамент, а исполнителем — государственное автономное учреждение Пензенской области «Редакция газеты «Сурские просторы».

«Стоимость работ по наполнению, доработке, обслуживанию и поддержанию функционирования сайта за 6 месяцев 2016 года составила 447,2 тыс. рублей», — пояснил Евгений Сиротский.

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По его словам, наполнением сайтов районных газет, которые продолжают работать параллельно с провластным информагентством, занимаются работники редакций «согласно распределению должностных обязанностей».

При этом Евгений Сиротский не ответил на вопрос ИА «PenzaNews» о том, кто занимается публикацией новостей на сайте РИАПО.

Глава пензенского департамента СМИ также уклонился от прямого ответа на вопрос о том, какая сумма была выделена на поддержку районных газет за последние три года, отметив, что объемы бюджетных ассигнований определены законами о бюджете региона, которые находятся в открытом доступе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в настоящее время счетчик посещаемости РИАПО, зарегистрированный в независимом сервисе статистики Liveinternet, доступен только по паролю. Вместе с тем информация о количестве пользователей за сутки и месяц доступна благодаря общему каталогу.

По данным на 23.59 понедельника, 16 января, посещаемость сайта РИАПО за этот день составила менее 350 пользователей. Сайт занимал лишь 2 тыс. 359 место среди других ресурсов, представленных в рейтинге.

Аудитория РИАПО за месячный период составила около 7,5 тыс. пользователей. Примерное столько же людей ежедневно по будням посещают такие новостные порталы, как независимое информагентство «PenzaNews» и контролируемое областной властью сетевое издание «Пенза-Пресс», входящее в холдинг «Экспресс».