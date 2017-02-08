В Неверкино осуждена глава КФХ, незаконно получившая субсидии на организацию пасеки Общество

Неверкино, 8 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей назначено главе крестьянско-фермерского хозяйства, которая признана Неверкинским районным судом Пензенской области в мошенничестве при получении выплат.

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«Являясь главой КФХ и достоверно зная, что предоставляются гранты на создание и развитие хозяйств за счет средств федерального бюджета, женщина подала заявку в министерство сельского хозяйства Пензенской области для участия в конкурсе. Она приложила бизнес-план, в котором предложила проект для организации пчеловодческой пасеки путем приобретения 46 пчелосемей, не имея при этом намерений реализации данного проекта», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Неверкинского районного суда.

Он уточнил, что на основании представленных женщиной сведений было заключено соглашение, в рамках которого Минсельхоз Пензенской области обязуется предоставить ей грант на создание и развитие КФХ.

«Женщина получила денежные средства в сумме 1,5 млн. рублей, из которых — 1 млн. 158 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, а 342 тыс. рублей — областного бюджета. Деньги были перечислены на расчетный счет, открытый на женщины», — добавил собеседник агентства.

По его словам, придавая видимость законности своих действий, за якобы приобретенные пчелосемьи, глава КФХ с расчетного счета перечислила средства на открытый на имя другого человека 410 тыс. 44 рубля.

«Затем глава КФХ получила от этого человека федеральные бюджетные денежные средства в сумме, снятые им с расчетного счета и распорядилась ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды», — пояснил представитель суда.

Он отметил, что министерством сельского хозяйства Пензенской области также был заявлен гражданский иск, который был удовлетворен частично.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировал собеседник агентства.