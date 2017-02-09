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В Заречном стартовали недели добра

12:50 | 09.02.2017 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Мероприятия в рамках акции «Недели добра» стартовали в Заречном Пензенской области.

В Заречном стартовали недели добра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они будут проводиться до 20 февраля во дворце творчества детей и молодежи.

Так, одним из мероприятий стала акция «Дари добро другим во благо». В ее рамках в специальную «Банку добра» собираются пожертвования на лечение и оздоровление тяжелобольных детей Заречного.

Кроме того, 17 февраля будет показан благотворительный спектакль «Мешок чепухи, или проказы Кикиморы», подготовленный детским театром «Апельсин».

Все собранные средства будут переданы на лечение тяжелобольных детей на показе благотворительного мюзикла «О, Мама мия!», который состоится 26 февраля, сообщает управление общественных связей Заречного.
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